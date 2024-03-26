Захарова назвала фарсом систему правосудия в Британии из-за решения по Ассанжу

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Захарова: система правосудия Британии превратилась в фарс и посмешище

Захарова назвала фарсом систему правосудия в Британии из-за решения по Ассанжу

Фото: www.globallookpress.com / Tolga Akmen

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Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа

Российский дипломат призвала мировую общественность обратить внимание на многолетнее преследование журналиста-расследователя.

Британская система правосудия превращается в фарс — доказывает это, в частности, решение Высокого суда Лондона об отсрочке экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вся система правосудия Королевства превратилась в фарс — посмешище на глазах у всего мира. Все это — издевательство над человеческим достоинством со стороны чудовищно неэффективной, карательной британской псевдоюстиции», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также призвала мировую общественность обратить внимание на инспирированное США преследование, которое наносит ущерб институту журналистики и независимых СМИ, а также попирает основополагающие принципы свободы слова и прав человека.

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах.

Ассанж находится под стражей в Великобритании. США предъявили ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации — ему грозит 175 лет тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США готовы пойти на сделку с Джулианом Ассанжем и смягчить ему наказание, если он признает себя виновным в ненадлежащем обращении с секретными данными.

Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа
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