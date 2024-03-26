Врач Боткинской больницы Лебедев рассказал о работе персонала во время теракта в «Крокусе»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 39 0

В тот день на работу вышли даже те сотрудники, которых не вызывали.

Врач Боткинской больницы Лебедев рассказал о работе персонала во время теракта в «Крокусе»

Фото: Dmitry Serebryakov / ТАСС

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Когда от рук террористов в «Крокус Сити Холле» пострадали более сотни человек, медперсонал больницы имени Боткина оперативно оповестили по специальной системе.

Как отметил исполняющий обязанности заместителя главврача Боткинской больницы по хирургии Сергей Лебедев, в тот день на работу вышли даже те сотрудники, которых не вызывали. Кроме того, в медучреждении были экстренно подготовлены 12 реанимационных коек и операционные, сообщает «Москва 24».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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