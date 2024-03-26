Более 50 пострадавших в теракте в «Крокусе» получили выплаты от Подмосковья

Компенсационные выплаты от властей Подмосковья получили 52 пострадавших в теракте в «Крокусе». Об этом сообщила министр соцразвития региона Людмила Болатаева.

«На данный момент Московская область произвела выплаты 52 пострадавшим», — сказала она журналистам.

Согласно последним данным, центр помощи пострадавшим после теракта принял более двух тысяч звонков и 240 человек, добавила Болатаева.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.