Спасатель Максим Шлычков экстренно вышел на работу в день теракта 22 марта

Он рассказал, что узнал о теракте из новостей, когда проезжал мимо места ЧП.
Фото: Sergei Vedyashkin / ТАСС
В тушении пожара в «Крокус Сити Холле» 22 марта принимали участие почти 500 человек. Спасатель Максим Шлычков не смог остаться в стороне и вышел на помощь пострадавшим, несмотря на то, что не должен был быть на смене в этот день.
Он рассказал, что узнал о теракте из новостей, когда проезжал мимо места ЧП. В тот момент он, не раздумывая, решил присоединиться к коллегам из МЧС, пишет «Москва 24».
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.
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