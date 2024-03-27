Адвокат рассказал о пошатнувшемся здоровье Ассанжа

Что происходит с основателем WikiLeaks?

Длительное нахождение в британской тюрьме подорвало здоровье основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщил его адвокат Карлос Поведа.

Его подзащитный в заключении уже больше десяти лет, несмотря на то, что он находился в убежище, отметил Поведа. Ассанж находится в тюрьме строгого режима без возможности иметь привилегии, какие есть у других заключенных, что ставит под удар его физическую и психологическую целостность, передает РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фарсом систему правосудия в Британии из-за решения по Ассанжу.

Она призвала мировую общественность обратить внимание на инспирированное США преследование, которое наносит ущерб институту журналистики и независимых СМИ, а также попирает основополагающие принципы свободы слова и прав человека.