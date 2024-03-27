В биографии нового секретаря СНБО Украины Литвиненко нашли «предательскую» деталь

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Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

В прошлом секретаря СНБО Украины Литвиненко нашли связанный с РФ нюанс

В биографии нового секретаря СНБО Украины Литвиненко нашли «предательскую» деталь

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov

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Прежде Зеленский назначил его на эту должность вместо Алексея Данилова.

В биографии нового секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко присутствует некоторый нюанс, связанный с российскими спецслужбами. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

«Литвиненко в свою время окончил в Москве Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ (тогда — ФСК) РФ», — сказал он.

Литвиненко учился в России, перенимая традиции спецслужб нашей страны, но потом присягнул на верность националистическому режиму Украины. Рогов добавил, что такую «любопытную деталь» в Незалежной воспримут как предательство.

Накануне, 26 марта, президент Незалежной Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря СНБО и назначил на его место главу Службы внешней разведки Литвиненко. На место последнего, в свою очередь, поставлен Олег Иващенко.

В беседе с 5-tv.ru политолог Александр Дудчак объяснил, что такие перемены в Киеве могут стать реверансом Великобритании. По его словам, Литвиненко имеет богатый управленческий опыт, в то время как Данилов с образованием ветеринара в руководительских навыках на несколько «голов» ниже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о новом секретаре СНБО Украины Литвиненко. Так, о том, есть ли у него супруга и дети, публике не сообщалось.

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