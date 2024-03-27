Сугробы тают: сразу в нескольких регионах России начались потопы

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В Самаре, Ульяновске и Алтайском крае сложная ситуация из-за таяния снега

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Жители страны вынуждены пересаживаться с автомобилей на лодки.

Сугробы стремительно тают и сразу несколько российских городов буквально поплыли. Потоки воды заливают улицы и подвалы домов. В Тольятти пассажирам автобусов приходится забираться повыше, чтобы не промочить ноги.

Сложная ситуация и в Самаре. Город превратился в маленькую Венецию. Дороги и и тротуары скрылись под водой. Водители рискуют в любой момент залить двигатель автомобиля и застрять посреди этого городского моря. А пешеходам приходится мужественно искать брод.

Похожая ситуация и в Ульяновске — там тоже затопило улицы. И теперь по ним ни пройти, ни проехать. А на Алтае этой зимой было аномально много снега, поэтому сейчас воды столько, что люди уже пересели на лодки.

Ранее 5-tv.ru писал, что летящие в Сочи рейсы отправляют на запасные аэродромы из-за метели.

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