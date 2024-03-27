Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 360 человек

Количество пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 360 человек. Новые данные привели в Центре медицины катастроф, передает ТАСС.

Так, согласно информации на утро среды, 27 марта, травмы и ранения получили 360 посетителей «Крокуса». Среди них — 11 детей.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Сыропятов, глава студенческой организации, чьи участники спасли сотни людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», погиб в результате трагедии.