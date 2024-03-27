Путин обсудил с лидером Мали сотрудничество в борьбе с терроризмом

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Гойтой между тем и осудил теракт в «Крокус Сити Холле».

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Взаимодействие по борьбе с терроризмом обсудил Владимир Путин с президентом переходного периода Республики Мали.

В телефонном разговоре с президентом России Ассими Гойтой решительно осудил террористический акт, который унес жизни больше 100 человек, а также выразил глубокие соболезнования всем россиянам в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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