Путин обсудил с лидером Мали сотрудничество в борьбе с терроризмом

Взаимодействие по борьбе с терроризмом обсудил Владимир Путин с президентом переходного периода Республики Мали.

В телефонном разговоре с президентом России Ассими Гойтой решительно осудил террористический акт, который унес жизни больше 100 человек, а также выразил глубокие соболезнования всем россиянам в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».