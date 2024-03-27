Минздрав Подмосковья обновил списки пострадавших при теракте в «Крокусе»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 39 0

В обновленном списке пострадавших при теракте в «Крокусе» 123 человека

Минздрав Подмосковья обновил списки пострадавших при теракте в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

В больницах остаются 83 человека.

После теракта в «Крокус Сити Холл» в больницах остаются 83 пострадавших. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минздравом Московской области.

Согласно информации, актуальной на десять утра 27 марта, всего списке числятся 123 человека, 40 из них уже выписали.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Предварительно, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что аварийно-спасательные работы в «Крокусе» после теракта завершены.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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