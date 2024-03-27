Эмин Агаларов пытался спасти людей из горящего «Крокуса» после теракта

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 69 0

Охранники вместе с ним обежали все места, где могли находиться пострадавшие, однако они никого не нашли.

Эмин Агаларов пытался спасти людей из горящего «Крокуса» после теракта

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Охранники «Крокус Сити Холла» в день теракта пытались найти и вытащить пострадавших из горящего здания. Об этом 5-tv.ru сообщил заместитель начальника объектов Crocus Group Александр Антипов.

Так, в гардеробе, где раздевались люди, находились тела погибших от огнестрельных ранений. Рядом с телами лежали патроны.

«Начали там проверять, где вещи висят, может, за стойкой кто-то был. Кричали, естественно. Мешал звук пожарной тревоги, мы, соответственно, обежали все, что могли, никто не откликался», — отметил он.

После охранники побежали в фойе, примыкающее к концертному залу. Там было много застреленных людей, валялись рожки от автоматов, патроны, добавил он.

С бокового зала охранники вошли в зал, который уже горел. Там тоже было много тел погибших. Сотрудники охраны начали вытаскивать тела из горящего зала.

У людей, не имевших огнестрельные ранения, охранники проверяли пульс, чтобы помочь. Однако выживших не было.

«Мы приняли решение вытаскивать, потому что пожар, тела могли сгореть, все распространялось очень быстро», — продолжил он.

Антипов также рассказал, что сын президента Crocus Group Араза Агаларова Эмин вбежал в горящее здание. Он спрашивал, есть ли живые люди, которых можно спасти.

Охранники ответили, что обежали все и живых не обнаружили. В итоге охранники и Агаларов снова обежали все места, где могли находиться люди, однако никого не нашли.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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