«Зеркало организма»: при каком налете на языке нужно срочно идти к врачу

На что стоит обратить особое внимание?

Язык является одним из индикаторов состояния здоровья человека. По его виду можно определить, все ли хорошо с организмом, рассказала изданию NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова.

«В норме налет на языке практически отсутствует. Язык — зеркало организма, он должен быть чистым, влажным, розовым, с гладким ровным краем и хорошо заметными сосочками. Если налет имеет темные оттенки, не отделяется или отделяется, повреждая слизистую, переходит на щеки и глотку, вызывает боль и дискомфорт — срочно обратитесь к врачу», — говорит специалист.

Орган должен быть чистым, без темного налета. Если светлый налет легко счищается зубной щеткой и не отличается неприятным запахом, то беспокоиться не стоит — нужно просто внимательно следить за состоянием своего языка.

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