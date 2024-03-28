Путин по телефону обсудил теракт в «Крокусе» с Рамафосой
В беседе лидеры коснулись и ситуации вокруг Украины.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru
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Президент ЮАР пожелал стойкости родным и близким погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим в теракте.
По телефону Владимир Путин обсудил с Сирилом Рамафосой и ряд вопросов по взаимодействию в торгово-экономической, политической и гуманитарной сферах.
В беседе коснулись и ситуации вокруг Украины. Путин отметил, что Россия всегда была открыта к серьезному и предметному разговору по разрешению конфликта.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.
Силовикам удалось задержать 12 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.
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