«Росатом» пообещал содействовать в расследовании дела арестованного сотрудника

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 30 0

Геннадий Сахаров будет находиться под стражей до 26 мая, он обвиняется в получении взятки.

«Росатом» пообещал содействовать в расследовании дела арестованного сотрудника

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Руководство «Росатома» осведомлено о предъявлении обвинений директору структурного подразделения Геннадию Сахарову в рамках расследования уголовного дела. Об этом 5-tv.ru сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации.

«Правоохранительным органам будет оказано необходимое содействие», — говорится в заявлении.

Ранее 5-tv.ru писал, что по подозрению в мошенничестве арестован директор структурного подразделения «Росатома» Сахаров.

Ходатайство удовлетворено постановлением Басманного суда. Сахаров обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, он будет находиться под стражей до 26 мая.

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