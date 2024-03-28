«Росатом» пообещал содействовать в расследовании дела арестованного сотрудника

Руководство «Росатома» осведомлено о предъявлении обвинений директору структурного подразделения Геннадию Сахарову в рамках расследования уголовного дела. Об этом 5-tv.ru сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации.

«Правоохранительным органам будет оказано необходимое содействие», — говорится в заявлении.

Ранее 5-tv.ru писал, что по подозрению в мошенничестве арестован директор структурного подразделения «Росатома» Сахаров.

Ходатайство удовлетворено постановлением Басманного суда. Сахаров обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, он будет находиться под стражей до 26 мая.