Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное на утро 29 марта
В стационарах остаются больше 70 пострадавших при теракте в «Крокусе»
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
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В стационарах остаются больше 70 пострадавших.
Врачи Москвы и области выписали 90 человек, которым потребовалась госпитализация после теракта в «Крокус Сити Холле». Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, состояние еще 20 пациентов значительно улучшилось, и им тоже в скором времени разрешат вернуться домой.
Тем не менее, работы у медиков еще много. В стационарах остаются больше 70 пострадавших, в том числе и тяжелораненые — среди них и трое детей.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.
Силовикам удалось задержать 12 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.
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