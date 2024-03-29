Лавров предостерег Молдавию от силового решения приднестровского вопроса

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Какой позиции придерживаются за рубежом и чем это грозит?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Щербак Александр; 5-tv.ru

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Власти Молдавии намерены провести референдум о вступлении в ЕС осенью 2024 года. При этом мнение жителей Приднестровья никто учитывать не собирается. Это значит, что Кишинев фактически бросит непризнанную республику на произвол судьбы. Об этом заявил глава МИД РФ в беседе с «Известиями».

«Отказались от многочисленных предложений и самих приднестровцев, и РФ возобновить переговоры в формате „5+2“. Санду заявляла, что да, мы будем проводить референдум о вступлении в Евросоюз без всякого Приднестровья. Наверное, есть желание поскорее объединиться с Румынией, через это обрести какие-то дополнительные возможности. И, может быть, там рассчитывают на военное решение приднестровской проблемы», — сказал Лавров.

Такой шаг будет безрассудным для молдавского правительства, отметил глава МИД РФ. Также Сергей Ларвов уточнил: либо за рубежом поймут это самостоятельно, либо им придется это внятно объяснить.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров назвал идею Макрона направить войска НАТО на Украину экспромтом.

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