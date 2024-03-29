Лавров назвал идею Макрона направить войска НАТО на Украину экспромтом

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 47 0

Президент Франции вряд ли согласовывал это с другими членами альянса, убежден дипломат.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности направить войска отдельных стран НАТО на Украину вряд ли было согласовано с остальными членами альянса, это экспромт. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Что касается макроновских идей, это явно был экспромт. Потом он и его свита как-то отыграли назад. Но через несколько дней он вновь эту идею повторил и сказал, что будет создавать коалицию с участием стран, которые будут готовы к этому. В ответ Столтенберг и ряд руководителей членов альянса осторожненько ему напомнили, что в НАТО решения принимаются коллегиально и коллективно», — отметил Лавров.

Дипломат подчеркнул, что такая активность французского лидера обусловлена не лучшими показателями внутренней политики. Именно из-за этого Макрон прибегнул к отвлекающему маневру «в виде призывов добивать Россию».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров поставил Макрона на место после слов о недоговороспособности России.

Тема:
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