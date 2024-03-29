Режиссер Кустурица: «Я — гражданин России, потому что я ее очень люблю»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 23 0

Гения кинематографа спросили о российском гражданстве, на что он ответил четко и недвусмысленно.

Режиссер Кустурица: «Я — гражданин России, потому что я ее очень люблю»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Сербский и югославский режиссер Эмир Кустурица заявил, что считает себя гражданином именно Российской Федерации. И не исключает возможности получения гражданства в скором времени.

«Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю. Официально тоже, может быть, стану, почему нет. Я уже гражданин Сербии, Франции. Почему бы не получить гражданство и в России»», — сообщил он в интервью ТАСС.

По словам режиссера, он не исключает сотрудничества с известным в России Сербом — актером Милошем Биковичем:

«Если для него найдется роль — почему бы и нет», — констатировал гений кинематографа.

В 2022 году Эмир принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской армии. Он заявил, что предложение Шойгу — это большая честь.

Эмир Кустурица — кинорежиссер, актер, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, среди них две «Золотые пальмовые ветви». Кроме работы в кино режиссер известен и как участник фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кустурица прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле».

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