Назревает скандал: достанется ли Степаненко завещанное имущество

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 62 0

Вербицкая-Линник: экспертиза потребуется для передачи наследства Степаненко

Назревает скандал: достанется ли Степаненко завещанное имущество

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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И на что претендует знаменитость?

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала, получит ли юмористка Елена Степаненко по завещанию имущество близкой подруги, дизайнера Натальи Маголы. Об этом пишет издание «Страсти».

«С высокой вероятностью по делу будет назначена и проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая покажет, могла ли завещатель понимать значение своих действий», — говорит юрист.

29 марта стало известно, что Магола завещала Степаненко две квартиры в центре Сочи, парковочное место и некоторые предметы антиквариата.

Однако члены семьи Маголы не согласны с завещанием, они подали в суд с требованием признать документ недействительным. Они утверждают, что в момент составления завещания женщина находилась в больнице с опухолью мозга, а потому она могла не отдавать отчета своим действиям.

Если суд встанет на их сторону, тогда наследство получат родственники умершей женщины. Кроме того, поскольку среди истцов заявлена мать Маголы, она автоматически попадает в круг «обязательных наследников», то есть родительница получит свою долю вне зависимости от содержания завещания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Степаненко отреагировала на рождение дочери у Евгения Петросяна.

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