США продолжат передавать России данные о террористических угрозах

Линн Трейси надеется, что россияне смогут прийти в себя после этой трагедии.

США продолжат делиться данными о террористических угрозах с Россией. Об этом заявила посол Штатов в Москве Линн Трейси.

«В течение многих лет мы делились информацией об угрозах с российскими властями и будем продолжать это делать. Мы также продолжим отвечать на запросы российского правительства о помощи в расследовании теракта в „Крокус Сити Холле“», — цитирует Трейси Telegram-канал дипмиссии.

Она надеется, что россияне смогут прийти в себя после этой трагедии. США безоговорочно осуждают терроризм во всех его проявлениях, подчеркнула Трейси.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей. После совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу России с Украиной.

Ранее 5-tv.ru писал, что один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» имеет судимость в Таджикистане за развратные действия.