Психиатры и психотерапевты давно сходятся во мнении — все ментальные заболевания неизбежно «молодеют». Какую болезнь из огромного перечня называют «чумой XXI века» и кому она несет особую угрозу?

Биполярное расстройство — психическое заболевание, при котором эпизоды депрессии перемежаются с эпизодами мании или гипомании. Люди, страдающие от воздействия этого заболевания, постоянно живут как на вулкане.

Ученые и врачи в последнее время массово сходятся во мнениях, что многие психические заболевания, включая биполярное расстройство, буквально «молодеют». От проблем, связанных с психикой, всерьез страдают и дети, и взрослые, и пенсионеры, и школьники. Однако, на фоне других, менее распространенных заболеваний, сильнее всего, прогрессирует именно БАР.

В беседе с РИА Новости, врач-психиатр, доцент кафедры психического здоровья МГУ Алексей Павличенко рассказал, что за последние несколько лет биполярное расстройство все чаще диагностировалось у молодежи в возрасте от 20 до 25 лет. Нередки случаи, когда особенности в поведении диагностируют и у школьников, однако, утверждать наверняка, что это именно биполярное расстройство, возможно уже ближе именно к 20 годам.

По словам специалиста, у пациентов с этим диагнозом часто наблюдаются эпизоды депрессии. Также при маниакальных состояниях часто возникают иллюзорные убеждения, галлюцинации, а также возбуждение и агрессивность. В некоторых случаях необходимо госпитализировать таких пациентов в психиатрическую клинику.

«У детей и подростков диагностировать БАР сложнее, чем у взрослых, в первую очередь из-за того, что у них достаточно сложно выделить четкий маниакальный или депрессивный синдром и отделить их от других нарушений поведения, раздражительности и особенностей характера», — объяснил врач.

По словам профильного специалиста, на появление расстройства нередко влияют вредные привычки. С момента первого употребления алкоголя риск возникновения БАР возрастает в разы, а в совокупности со стрессом вероятность заболеть увеличивается чуть ли не в разы.

Как отмечает Павличенко, биполярное расстройство может развиваться после диагностированного синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей.

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