Найден возможный криптокошелек, который использовали заказчики теракта в «Крокусе»

Предполагаемые преступники, по их же словам, пошли на массовое убийство за 500 тысяч рублей на всех.

Найден возможный криптокошелек, который использовали заказчики теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, через него прошла сумма, равная половине той, что обещали предполагаемым террористам за атаку на концертный зал 22 марта. Пик активности на криптокошельке замечен в день теракта — четыре транзакции примерно по две с половиной тысячи долларов. После этого дня кошелек не использовался.

РИА Новости удалось выяснить, что адрес кошелька на платформе Tronscan впервые появился за десять дней до трагедии. Его опубликовали в одном из Telegram-каналов экстремистской направленности, который связан с афганским крылом «Исламского государства»*.

Также, по одной из версий, канал «Голос Хорасана», админом которого являлся Mavlavi_56, использовали для вербовки исполнителей теракта. За несколько дней до преступления человек под этим ником уже в другом Telegram-канале разместил сообщения о сборе средств с указанием адреса того самого криптокошелька.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 382. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Как позже заявили в СК РФ, предполагаемые террористы должны были прибыть в Киев и получить обещанное им вознаграждение.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, девять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский весело улыбнулся в ответ на вопрос о теракте в «Крокусе».

* — террористическая организация, запрещенная в РФ.