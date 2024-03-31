Артистка демонстрирует свою растяжку в самых различных местах. Как на это отреагировали в медучреждении?

Балерина Анастасия Волочкова выложила очередное видео в своем личном блоге, где показала свое профессиональное мастерство во всей красе. И это несмотря на то, что она была на приеме у врача!

Давно привыкшие к чудачествам Волочковой врачи оказались явно не готовы к тому, что она решит продемонстрировать свой навык прямо на кушетке перед осмотром. Несколько последних месяцев бывшая прима Большого театра боролась с последствиями перенесенных травм — лечила бедро.

Однако стоило лишь неприятным ощущениям уйти, как артистка взялась за старое и продемонстрировала свой шпагат на камеру. Взору общественности открылась интересная картина: балерина оказалась в шаге от того, чтобы не засветить запретное.

Интернет-пользователи возмутились, почему Волочкова всегда и везде старается показать свою растяжку, особенно в откровенном виде.

«Интересно есть ли какая-то часть вашего тела, которую бы мы не наблюдали? Аж замутило», — пишет недовольный подписчик.

«Еперный ж балет…» — мягко констатировал другой.

«Ушло твое время…. Сейчас все выглядит безобразно», — добавил третий комментатор.

Подписчики призвали Анастасию в следующий раз показывать свое мастерство хотя бы в одежде, так как за социальными сетями Волочковой может наблюдать весь мир. А кто-то особо острый на язык и вовсе сравнил Волочкову с приспешниками дьявола.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Волочкова яростно ответила на слухи о романе с Иващенко.

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