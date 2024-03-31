«Еперный ж балет…» — Волочкова засветила запретное, задрав ногу на приеме у врача

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 108 0

Волочкова показала шпагат на приеме у врача после лечения бедра

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; Instagram* / volochkova_art

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Артистка демонстрирует свою растяжку в самых различных местах. Как на это отреагировали в медучреждении?

Балерина Анастасия Волочкова выложила очередное видео в своем личном блоге, где показала свое профессиональное мастерство во всей красе. И это несмотря на то, что она была на приеме у врача!

Давно привыкшие к чудачествам Волочковой врачи оказались явно не готовы к тому, что она решит продемонстрировать свой навык прямо на кушетке перед осмотром. Несколько последних месяцев бывшая прима Большого театра боролась с последствиями перенесенных травм — лечила бедро.

Однако стоило лишь неприятным ощущениям уйти, как артистка взялась за старое и продемонстрировала свой шпагат на камеру. Взору общественности открылась интересная картина: балерина оказалась в шаге от того, чтобы не засветить запретное.

Интернет-пользователи возмутились, почему Волочкова всегда и везде старается показать свою растяжку, особенно в откровенном виде.

«Интересно есть ли какая-то часть вашего тела, которую бы мы не наблюдали? Аж замутило», — пишет недовольный подписчик.

«Еперный ж балет…» — мягко констатировал другой.

«Ушло твое время…. Сейчас все выглядит безобразно», — добавил третий комментатор.

Подписчики призвали Анастасию в следующий раз показывать свое мастерство хотя бы в одежде, так как за социальными сетями Волочковой может наблюдать весь мир. А кто-то особо острый на язык и вовсе сравнил Волочкову с приспешниками дьявола.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Волочкова яростно ответила на слухи о романе с Иващенко.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
92.37
0.11 99.53
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:34
«Они не сломают нас»: как живет Белгород под ракетными обстрелами ВСУ
4:20
В Подмосковье горит рыбный цех
3:48
«Еперный ж балет…» — Волочкова засветила запретное, задрав ногу на приеме у врача
3:36
Польские наемники заявили о сотрудничестве с боевиками из РДК*
3:24
Удары возмездия: последние данные о ходе спецоперации за неделю
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Нашей мамы больше нет»: истории погибших и выживших в теракте в «Крокусе»
Отец рассказал о состоянии детей, сбитых террористами у «Крокуса» после теракта
«Чай еще не остыл, а человека уже нет»: каким был последний день жизни Гурченко
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок