Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву из-за плохого самочувствия пассажира

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 39 0

SU1864 Москва — Ереван развернулся недалеко от Тамбова.

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву из-за плохого самочувствия пассажира

Фото: www.globallookpress.com / Jonathan Hayward

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Самолету рейса SU1864 Москва — Ереван авиакомпании «Аэрофлот» пришлось развернуться, не долетев до пункта назначения. Причиной возвращения стало ухудшение состояния пассажирки после набора высоты. Об этом сообщили в пресс-центре «Аэрофлота».

Известно, что воздушное судно вылетело из аэропорта «Шереметьево» и развернулось недалеко от Тамбова, совершив экстренную посадку в подмосковном «Жуковском».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет «ЮВТ Аэро» экстренно приземлился в Казани из-за трещины в лобовом стекле. Воздушное судно выполняло рейс из Уфы в Ярославль. На борту самолета находились 25 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал. Они продолжили полет в Ярославль на резервном судне.

+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
92.37
0.11 99.53
-0.18
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 апреля

Последние новости

19:36
Болезни, скандалы и одиночество: как сейчас живут советские звезды Фатеева, Федосеева-Шукшина и Семина
19:19
«Мы связаны с предками»: что такое родология и как с ее помощью изменить судьбу
19:14
Замарал руки: протестующие сорвали предвыборную речь Байдена в Нью-Йорке
19:07
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 апреля
18:58
В Сербии подняли истребители МиГ-29 на перехват неопознанного самолета
18:56
Воздух из Африки подарит москвичам майское тепло

Сейчас читают

Шахта стала ловушкой для 13 горняков: кто ответит за страшное ЧП на руднике «Пионер»
Каждый день — за счастье: королевский эксперт назвал точный диагноз Кейт Миддлтон
«Очередное доказательство»: как фармкомпании Запада выбрали Украину для бесчеловечных опытов над людьми
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок