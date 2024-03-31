«Иду худеть»: Виктория Боня сравнила себя с кабаном и перестала есть

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 27 0

Виктория Боня сравнила себя с кабаном и перестала есть

«Иду худеть»: Виктория Боня сравнила себя с кабаном и перестала есть

Фото: © РИА Новости / Асатур Есаянц

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Эпатажная звезда пожаловалась подписчикам на лишние килограммы и взялась за решение проблемы радикальным методом.

Модель, блогер и телеведущая Виктория Боня вновь заговорила о смене внешности. На этот раз звезду не устраивают ее лишние килограммы. В своем блоге она заявила, что отказывается на некоторое время от еды вовсе. Таким «кабанчиком», по ее словам, она не была никогда.

«С завтрашнего дня иду худеть на пять килограммов за пять дней!» — написала Боня в социальной сети.

Блогер честно рассказала и показала, что весит 59 килограммов при росте 170 сантиметров. И ее это не устраивает. Но знаменитость знает действенный способ, как в столь короткий срок сбросить лишний вес. Так, в первый день она полностью отказалась от еды.

При этом многие подписчики не оценили радикальный подход блогера.

«Так может говорить только человек, который понятия не имеет о здоровье»;

«Боня плохо кончит. Два килограмма в месяц — это максимум, который без сбоев для организма. Уже пора бы понимать в этом возрасте такие базовые вещи»;

«А помните, Вика говорила, что не может поправиться? И очень страдает от этого. Мне кажется, она нас обманывала»;

«Как уйдет вода, так и придет», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Виктория Боня не может увидеться с дочерью.

Виктория Боня показала себя в купальнике Виктория Боня показала себя в купальнике. Instagram* / victoriabonya

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
92.37
0.11 99.53
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:50
«Дыра во времени»: ученые встревожены последствиями загадочного поведения Земли
0:37
Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов
0:24
Помогает психолог: что сейчас происходит в личной жизни Ксении Бородиной
0:11
Апокалипсис по Ньютону: как знаменитый ученый-физик рассчитал дату конца света
23:51
Разжигает аппетит: панда Катюша уплетает большую морковку за обе щеки
23:37
Пропал с экранов и впервые стал дедом в 85: как сейчас живет Александр Збруев

Сейчас читают

«Все решится на поле боя»: какая политическая судьба ждет Зеленского
«Мне очень жаль»: Игорь Николаев отреагировал на теракт в «Крокусе»
Он боится: когда начнется узурпация власти Зеленским
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок