Обезумел от мании величия: о чем Генри Киссинджер предупреждал Владимира Зеленского

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 40 0

Соскин заявил, что Киссинджер предупреждал, что Украина — это маленькая пешка

Обезумел от мании величия: о чем Генри Киссинджер предупреждал Владимира Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что помешало украинскому лидеру прислушаться?

Владимир Зеленский не воспринял всерьез предупреждение Генри Киссинджера о том, что Украина — это маленькая пешка в игре, которую ведет США. Об этом заявил бывший советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«А если бы воспринял, то мы бы избежали этой катастрофы», — комментирует политик эту ситуацию на своем канале на платформе YouTube.

Однако Зеленский был уверен в силе и важности Киева на политической арене, поэтому не воспринял заявление Киссинджера всерьез.

Бывший государственный секретарь США утверждал, что добиться мирного урегулирования конфликта на Украине возможно только при признании ее нейтральным государством. Он также считал, что Россия стремится действовать из желания защитить свои границы. В том числе, он настаивал на переговорах Киева с Москвой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ФРГ потребовали от Зеленского незамедлительной капитуляции перед Россией.

+11° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
92.37
0.11 99.53
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:16
МИД потребовал от Украины выдачи всех причастных к терактам в России
20:03
«Окончательная победа России»: на Западе заявили о параличе украинской армии
19:53
«Больше нет с нами»: Якунина раскрыла страшные подробности смерти звезды «Дома-2»
19:37
Обезумел от мании величия: о чем Генри Киссинджер предупреждал Владимира Зеленского
19:22
Предлагали миллион евро за вечер: почему Ирина Дубцова все еще одна
19:07
ВС РФ уничтожили место дислокации СБУ в Херсонской области

Сейчас читают

Он боится: когда начнется узурпация власти Зеленским
«Шансы очень велики»: кто сменит Эрдогана на посту президента Турции
«От этого страдает моя девушка»: AKMAL’ раскрыл правду об отношениях с избранницей
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок