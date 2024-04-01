Мочалки, расчески и матрасы: как часто нужно менять средства гигиены и личные вещи

О болезнях вследствие нарушений правил гигиены и способах защититься от них поведала терапевт.

Ежедневно человек пользуется большим количеством вещей и средств личной гигиены. Но далеко не все из них регулярно дезинфицирует и меняет на новые, а это может быть опасно для здоровья. О правилах, которые необходимо соблюдать, порталу Doctorpiter.ru рассказала врач-терапевт Анна Абраменкова. Первое из них — гигиена должна быть индивидуальной. Даже если каждый член семьи здоров, на предметах скапливаются бактерии и грибки, клетки эпителия, волосы. Если кто-то болен, на них могут оказаться яйца гельминтов и простейшие.

Пользуясь одними вещами с другими, человек может подхватить разнообразные кишечные инфекции, гепатит А, лямблиоз, гельминтов, грибковые инфекции кожи и ногтей. А накопившиеся в постельном белье, одеялах и подушках экскременты пылевых клещей приводят к аллергическим реакциям. Спастись от всех этих бед одной только стиркой не получится. Часть предметов нужно периодически менять. Важно также чистить специальными средствами матрас, одеяло и подушку, если на них нет чехла.

Как часто надо менять предметы гигиены

Зубную щетку нужно покупать раз в два-три месяца, сменные кассеты для бритвы по мере затупливания, перед использованием не помешает обработка хлоргексидином. Натуральные мочалки и губки стоит менять раз в два-три месяца, синтетические — только если появились черные точки плесени, их также лучше обрабатывать антисептиком. Расческа — меняется раз-два в год, раз в неделю ее необходимо мыть теплой водой с мылом.

Доктор рекомендует стирать пижаму через пять дней носки, постельное белье — через неделю, максимум десять дней. Нижнее белье, носки и майки должны быть свежими каждый день. Чехлы на постельных принадлежностях надо стирать раз в месяц. Матрасы меняются раз в восемь лет. Если продавился, чувствуются пружины — незамедлительно. Домашнюю и уличную обувь врач советует дезинфицировать специальными средствами еженедельно, при наличии грибковых заболеваний ежедневно.

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