Москвичам пообещали июньскую погоду в начале апреля

Очередной весенний месяц порадует жителей столицы аномальным теплом.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Начало апреля для жителей Москвы будет сопровождаться теплой и солнечной погодой. Температура воздуха 1 числа прогреется уже до 20 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Москву с 1 апреля будет поступать жаркий африканский воздух, поэтому ночные и дневные температуры в начале недели будут очень высокие, примерно на 10-12 градусов выше нормы», — сказал синоптик в беседе с ТАСС.
Вильфанд отметил, что такая погода характерна для начала июня. Вторник, 2 апреля, тоже будет «летним». Днем температура повысится до плюс 21 градуса. В среду, 3 апреля, ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура будет находиться на уровне плюс 10-15 градусов.
Теплая погода порадует и жителей других регионов. Среди них — Курская, Калужская, Тульская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Ростовская области. В этих регионах температура будет на уровне 24 градусов тепла.
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