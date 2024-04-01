В США утверждают о причастности РФ к случаям «гаванского синдрома»

Этим синдромом называют аномальное заболевание, впервые задокументированное у американских дипломатов на Кубе и в Китае.

Телеканал CBS News подозревает, что российские спецслужбы могут быть причастны к случаям «гаванского синдрома» среди дипломатов и чиновников США. По словам журналистов одной из программ на федеральном канале, у них имеются улики.

По данным телеканала, имеются электронные письма представителей российской стороны, в которых обсуждалась передача Вьетнаму «уникальной технологии, имеющейся только у России», в марте 2021 года.

Журналисты беседовали с человеком, который представился как ушедший в отставку руководитель следствия Пентагона по случаям «гаванского синдрома» Грэг Эдгрин.

«Если я ошибаюсь насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук», — заявил он.

Эдгрин также отметил, что мотивацией РФ могло быть стремление ограничить развитие отношений между Соединенными Штатами и Кубой.

«Гаванским синдромом» называется странное заболевание, которое впервые было зарегистрировано у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а затем в Китае в 2018 году. Основные симптомы включают головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом.

В Соединенных Штатах уже более пяти лет идет борьба с загадкой этого заболевания, от которого за это время пострадали несколько сотен людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЦРУ предупредило РФ о последствиях из-за инцидента с «гаванским синдромом».