В США утверждают о причастности РФ к случаям «гаванского синдрома»

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 42 0

CBS News заявили о причастности России к случаям гаванского синдрома

В США утверждают о причастности РФ к случаям «гаванского синдрома»

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Этим синдромом называют аномальное заболевание, впервые задокументированное у американских дипломатов на Кубе и в Китае.

Телеканал CBS News подозревает, что российские спецслужбы могут быть причастны к случаям «гаванского синдрома» среди дипломатов и чиновников США. По словам журналистов одной из программ на федеральном канале, у них имеются улики.

По данным телеканала, имеются электронные письма представителей российской стороны, в которых обсуждалась передача Вьетнаму «уникальной технологии, имеющейся только у России», в марте 2021 года.

Журналисты беседовали с человеком, который представился как ушедший в отставку руководитель следствия Пентагона по случаям «гаванского синдрома» Грэг Эдгрин.

«Если я ошибаюсь насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук», — заявил он.

Эдгрин также отметил, что мотивацией РФ могло быть стремление ограничить развитие отношений между Соединенными Штатами и Кубой.

«Гаванским синдромом» называется странное заболевание, которое впервые было зарегистрировано у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а затем в Китае в 2018 году. Основные симптомы включают головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом.

В Соединенных Штатах уже более пяти лет идет борьба с загадкой этого заболевания, от которого за это время пострадали несколько сотен людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЦРУ предупредило РФ о последствиях из-за инцидента с «гаванским синдромом».

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
92.37
0.11 99.53
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
Тело пролежало 41 день: почему никто из подруг не начал искать Либерж Кпадону
9:43
«Бесценные данные»: специалисты РФ установили место сборки дронов ВСУ «Баба Яга»
9:37
Серьезные проблемы: катастрофа с FPV-дронами ВСУ выходит на новый уровень
9:30
«Роль поля боя»: российский дипломат объяснил, зачем НАТО нужна Украина
9:21
«Полная деградация»: названы последствия агрессии НАТО в отношении РФ
9:05
Бойцы группировки войск «Центр» показали захваченную под Авдеевкой БМП Marder

Сейчас читают

«Лучше рожать от хорошего дяденьки»: звезды обсудили пополнение в семье Петросяна
Сохранить лицо: от каких косметологических процедур лучше отказаться весной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок