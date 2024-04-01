На полигоне в Ростовской области испытали новейшую технику для разминирования
Самоходный гусеничный комплекс МТ-2 изготовили в Челябинске.
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Мощный двигатель, очень крепкая броня и дистанционное управление — это новейший отечественный робот для разминирования.
Самоходный гусеничный комплекс МТ-2 прошел испытания на полигоне в Ростовской области. Он доказал, что способен обследовать большие площади, находить и уничтожать взрывоопасные предметы как на земле, так и под водой. И даже подорвавшись на мощном снаряде робот не останавливается.
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