На полигоне в Ростовской области испытали новейшую технику для разминирования

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Самоходный гусеничный комплекс МТ-2 изготовили в Челябинске.

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Мощный двигатель, очень крепкая броня и дистанционное управление — это новейший отечественный робот для разминирования.

Самоходный гусеничный комплекс МТ-2 прошел испытания на полигоне в Ростовской области. Он доказал, что способен обследовать большие площади, находить и уничтожать взрывоопасные предметы как на земле, так и под водой. И даже подорвавшись на мощном снаряде робот не останавливается.

Опытный образец разминировал противопехотные минные поля в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем уникален ульяновский FPV-дрон «Пиранья», с помощью которого был уничтожен первый в истории СВО американский танк M1 Abrams.

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