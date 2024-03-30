Это не просто разработка: чем уникальны ульяновские FPV-дроны «Пиранья»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 107 0

Политолог Кошкин: заслугой дрона «Пиранья» стал первый пораженный на СВО Abrams

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Симбирское конструкторское бюро изготовило уже более восьми тысяч БПЛА.

FPV-дрон «Пиранья» стал известен не весь мир, так как с его помощью был уничтожен первый в истории спецоперации по защите Донбасса американский танк M1 Abrams. О его преимуществах в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал военный политолог Андрей Кошкин.

Дроны «Пиранья» производит Симбирское конструкторское бюро, что в Ульяновской области. Губернатор региона Алексей Русских накануне сообщил, что новая партия была отправлена в зону проведения спецоперации, где их эффективность проверят бойцы. Аппараты уже успешно прошли испытания в Минобороны. На фронт переданы четыре тысячи беспилотников. По словам Кошкина, бюро изготовило более восьми тысяч образцов.

«Это FPV-дроны, это совсем другой уровень использования и изготовления дронов, которые осуществляет оператор. Он заводит этот дрон в точку попадания, как будто сам летит в эту точку. Вот это самое — преимущество. И надо сказать, что первый танк американский Abrams, его как раз как раз FPV-дрон „Пиранья“ и поразил. Вот в чем он стал знаменит», — рассказал эксперт.

Кроме того, заявил политолог, эти беспилотники могут сбрасывать противотанковые гранатометы РПГ-7. Еще один плюс — возможность нести до 4,5 килограмма полезной нагрузки, а также радиус поражения до 15 километров.

«Боевое применение впечатляет. Могут долговременную огневую точку уничтожить, если заведут в амбразуру. Начали их производить в 2023 году. Ну а сейчас они прославились после того, как завалили Abrams. А теперь они востребованы», — сказал специалист.

По мнению Андрея Кошкина, сотрудники Симбирского конструкторского бюро ориентируются на современный принцип — занимаются разработкой того оружия, которое необходимо сегодня российской армии. Если раньше, подчеркнул эксперт, предприятия разрабатывали и внедряли в войска свои продукты, то сейчас войска заказывают то, что им нужно на поле боя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о новейших дронах «Джокер».

Тема:
Спецоперация
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