Планировал диверсии и теракты: ФСБ задержала жителя Ростовской области

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ФСБ задержала планировавшего теракт жителя Ростовской области

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Мужчина собирался совершать преступления под руководством представителей одной из-запрещенных организаций.

В Ростовской области задержали местного жителя, который планировал совершить теракт.

По данным ФСБ, он связался с представителем одной из запрещенных организаций и согласился стать ее участником. А также сообщил боевикам, что готов совершать диверсии и теракты по их указанию.

Связь с главарями группировки он поддерживал в мессенджерах. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ заявила о причастности задержанных в Дагестане боевиков к теракту в «Крокус Сити Холле». По данным ведомства, четверо задержанных в регионе участвовали в финансировании и обеспечении средствами террористов.

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Планировал диверсии и теракты: ФСБ задержала жителя Ростовской области

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