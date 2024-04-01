«Ситуация такая»: политолог обосновал потерю легитимности Зеленским после 20 мая

Почти 80% граждан Украины уже сейчас не одобряют дальнейшие полномочия действующего главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский фактически станет нелегитимным по окончании своих полномочий 20 мая. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил историк, политолог Вадим Мингалев.

На 31 марта на Украине были назначены президентские выборы. Однако в ноябре 2023 года Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов будет не ко времени, а лишь приведет к разобщению в стране.

«Ситуация складывается такая, что после 20 мая президент на Украине — нелегитимен. Практически единственный легитимным органом остается Верховная рада. Если человек отменяет непосредственно демократические выборы, в данном случае Украина не объявила войну Российской Федерации и не находится в состоянии войны, а проходит специальная военная операция, то я хочу отметить, что здесь, по опросам, опять же, украинских социологов, почти 80% непосредственно граждан страны не одобряют дальнейшие полномочия господина Зеленского», — заявил Мингалев.

Он добавил, что и среди олигархов глава киевского режима сегодня не имеет поддержки, так как практически все они крайне недовольны укреплением и ужесточением линии Зеленского и предпочли бы видеть на его месте свою марионетку.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров ранее заявил, что политическая судьба Зеленского после 20 мая будет полностью зависеть от ситуации на поле боя. Причем пока она складывается для главы киевского режима крайне неблагоприятно: Запад перестал давать оружие, и с финансированием тоже большие проблемы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Кремле оценивают ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского на посту президента Украины.