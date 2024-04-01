«Ситуация такая»: политолог обосновал потерю легитимности Зеленским после 20 мая

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 382 0

Политолог Мингалев: после 20 мая Зеленский станет нелегитимен

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Почти 80% граждан Украины уже сейчас не одобряют дальнейшие полномочия действующего главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский фактически станет нелегитимным по окончании своих полномочий 20 мая. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил историк, политолог Вадим Мингалев.

На 31 марта на Украине были назначены президентские выборы. Однако в ноябре 2023 года Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов будет не ко времени, а лишь приведет к разобщению в стране.

«Ситуация складывается такая, что после 20 мая президент на Украине — нелегитимен. Практически единственный легитимным органом остается Верховная рада. Если человек отменяет непосредственно демократические выборы, в данном случае Украина не объявила войну Российской Федерации и не находится в состоянии войны, а проходит специальная военная операция, то я хочу отметить, что здесь, по опросам, опять же, украинских социологов, почти 80% непосредственно граждан страны не одобряют дальнейшие полномочия господина Зеленского», — заявил Мингалев.

Он добавил, что и среди олигархов глава киевского режима сегодня не имеет поддержки, так как практически все они крайне недовольны укреплением и ужесточением линии Зеленского и предпочли бы видеть на его месте свою марионетку.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров ранее заявил, что политическая судьба Зеленского после 20 мая будет полностью зависеть от ситуации на поле боя. Причем пока она складывается для главы киевского режима крайне неблагоприятно: Запад перестал давать оружие, и с финансированием тоже большие проблемы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Кремле оценивают ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского на посту президента Украины.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
92.29
-0.08 99.57
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:17
«Ситуация такая»: политолог обосновал потерю легитимности Зеленским после 20 мая
22:04
Мишустин назначил нового гендиректора Запорожской АЭС
21:54
«Хочу — пью, хочу — не пью»: Волочкова рассказала об отношении к спиртному
21:41
Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Черным морем
21:34
ДТП на переезде под Ярославлем произошло из-за действий нетрезвого диспетчера
21:22
Борются с опухолевыми клетками: какие продукты могут предотвратить рак

Сейчас читают

Тревожный сигнал с небес: разный график воскресения Христа
«Это неправда»: соседи Либерж Кпадону раскрыли новые подробности смерти звезды
Опять в суд: Елена Степаненко может лишиться двух квартир в Сочи
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок