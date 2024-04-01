Задержан главный инженер рудника «Пионер» в Амурской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 35 0

Специалиста подозревают в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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В Амурской области задержали главного инженера рудника «Пионер», где произошло обрушение породы, из-за чего в земляной ловушке оказались 13 горняков. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России в своем Telegram-канале.

Инженер подозревается в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике (ст. 216 УК РФ).

ЧП на руднике «Пионер» произошло 18 марта. Под землей оказались сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Операция по спасению горняков длилась до 1 апреля. Все это время специалисты делали все возможное, чтобы вызволить застрявших горняков, в том числе пробурили несколько разведывательных скважин.

Однако результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. Образовалась угроза повторных обвалов, поэтому было принято решение не подвергать смертельной опасности спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Так, например, в ходе обысков на предприятиях заказчика работ была изъята необходимая документация, проведена выемка документации о проведенных контрольных мероприятиях на объекте, родственники заблокированных горняков признаны потерпевшими. По делу планируется провести судебные горнотехническую, почвоведческую, молекулярно-генетическую и другие экспертизы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двое сотрудников Ростехнадзора задержаны после ЧП на руднике «Пионер».

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Задержан главный инженер рудника «Пионер» в Амурской области

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