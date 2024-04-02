Опасный метод: можно ли удалять бородавки чистотелом или уксусом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Дерматолог Протопопов: удаление бородавок уксусом может спровоцировать ожоги

Опасный метод: можно ли удалять бородавки чистотелом или уксусом

Фото: www.globallookpress.com

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Такие народные рецепты не имеют доказанной эффективности и могут лишь серьезно усугубить ситуацию.

Попытки избавиться от бородавок при помощи сока чистотела или яблочного уксуса могут спровоцировать химические ожоги и лишь усугубить ситуацию, предупредил врач-дерматолог Даниил Протопопов в беседе с изданием Газета.ру.

«Я категорически против удаления бородавок и любых кожных образований средствами наружного применения и тем более народными методами. Особенно если речь идет об участках лица или тела с чувствительной кожей», — заявил специалист.

Он отметил, что эффективность таких методов лечения не доказана. Полагаться на то, что способ когда-то давно помог знакомому или родственнику, а значит, будет и в вашем случае результат, не стоит.

Чтобы избавиться от бородавок, лучше всего прибегнуть к лазерному или радиоволновому удалению. Так, детям до семи лет процедуру рекомендуется проводить с применением местной анестезии, а совсем малышам — с ингаляционными анестетиками.

«Если же бородавок слишком много, то, помимо лечения у дерматолога, стоит обратиться к врачу-иммунологу», — подытожил дерматолог.

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