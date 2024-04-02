ФСБ: на латвийско-российской границе задержан автомобиль с 27 бомбами

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 145 0

Он следовал из Украины через Евросоюз. А бомбы были замаскированы под церковные иконы.

ФСБ: на латвийско-российской границе задержан автомобиль с 27 бомбами

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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На границе между Латвией и Россией задержана машина с 27 бомбами самодельного типа. Об этом сообщает Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) РФ. Авто следовал из Украины через Евросоюз.

Во время досмотра на КПП в Псковской области были обнаружены взрывные устройства, спрятанные в церковной утвари и иконах. Подозреваемый в данный момент задержан, его соучастников объявят в розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанные в Дагестане боевики снабжали оружием устроивших теракт в «Крокусе».

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