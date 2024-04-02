Тело пятого горняка подняли на поверхность в Свердловской области

Эфирная новость 36 0

На предприятии мужчина работал меньше месяца.

Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Спасатели в Свердловской области подняли тело пятого горняка на поверхность. Это 37-летний проходчик. На предприятии мужчина работал меньше месяца. Вместе с коллегами он находился рядом с участком, где проводили взрывные работы.

Люди оказались заблокированы под землей при обвале породы. Четверо выжили. Один мужчина в тяжелом состоянии, двое получили травмы средней степени тяжести. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержан главный инженер рудника «Пионер» в Амурской области, где произошло обрушение, и 13 горняков оказались заблокированы под землей. К слову, спасательная операция на руднике была завершена спустя две недели из-за угрозы новых обвалов.

+18° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.29
-0.08 99.57
0.04
Денежная сделка с Ретромеркурием: финансовый гороскоп на апрель 2024

Последние новости

15:05
Пополнение в Год семьи: Анна Хилькевич ждет третьего ребенка
14:49
«Очень высокая цена»: Путин пообещал вычислить заказчиков теракта в «Крокусе»
14:44
Тело пятого горняка подняли на поверхность в Свердловской области
14:36
Минобороны РФ опубликовало кадры полета ракетоносцев над Японским морем
14:34
Экс-советника офиса Зеленского Шило задержали по подозрению в коррупции
14:28
CNN заявил об использовании Украиной беспилотников с искусственным интеллектом

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Минниханов сообщил о первой атаке беспилотников в Татарстане, есть пострадавшие
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок