Авиакомпаниям хотят запретить автоматически аннулировать обратные билеты

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С инициативой выступили депутаты.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jonathan Hayward; 5-tv.ru

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В Госдуме предложили запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты. Сегодня пассажиры, которые купили билеты туда и обратно одним бронированием, лишаются возможности воспользоваться вторым рейсом, если опоздали на первый. В таком случае они вынуждены приобретать обратные билеты заново, то есть авиакомпания зарабатывает дважды на одном человеке.

Но в законе есть нюанс, о котором мало кто знает — у пассажира, опоздавшего на рейс «туда», есть право сохранить обратный билет, если он вовремя сообщит об этом перевозчику. Чиновники предлагают внести в федеральные правила конкретный срок, в течение которого клиент должен уведомить авиакомпанию о желании сохранить обратный билет. Соответствующее письмо уже направлено в Минтранс.

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