Тайна притяжения: три причины, почему нас привлекают недоступные люди

Здоровые отношения предполагают близость, а не дистанцию. Но почему недосягаемое кажется таким заманчивым?

Часто люди сталкиваются с тем, что их привлекают эмоционально недоступные партнеры. Почему возникает это нелогичное притяжение, объяснила психолог Елизавета Баева в беседе с 5-tv.ru.

Одной из причин может быть страх близости. Если, например, ребенок не получил в детстве родительской поддержки, тепла, внимания, эмоций, то во взрослом возрасте он будет стремиться к эмоционально недоступным людям. Ведь это для него привычно. Такой человек умеет выстраивать отношения с людьми только так.

«Вторая причина — это фантазии о других людях. Ведь эмоционально далекие, несговорчивые партнеры кажутся нам очень привлекательными. Мы начинаем фантазировать, а вдруг этот человек в меня влюблен, вдруг я ему нравлюсь, но он боится ко мне подойти. Вдруг он хочет со мной подружиться, построить коммуникацию, но ему сложно, и поэтому это должен сделать я», — рассказывает психолог.

В большинстве случаев такие фантазии не имеют отношения к реальности. Третьей причиной являются негативные убеждения из детства. Ведь часто родители говорят своим детям о том, что мужчинам или женщинам доверять нельзя. Эти убеждения влияют на дальнейшее выстраивание отношений с социумом.

«Все-таки стоит помнить о том, что здоровое общение, здоровые отношения предполагают близость, уважение, эмоциональное разделение и поддержку», — отмечает Баева.

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