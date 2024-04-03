Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Как сообщила компания, ситуация очень тяжелая.

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК потерял 80% генерирующих мощностей, сообщили в Telegram-канале компании.

«80% генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», — отметили в компании.

До этого, 22 марта, в Минобороны РФ сообщили, что российские силы в период с 16 по 22 марта нанесли 49 ударов по объектам критической инфраструктуры на Украине.

«Ситуация тяжелая»: мэр Харькова о разрушении энергетической инфраструктуры

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры.

В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему президент Украины Владимир Зеленский заставил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного молчать о причине увольнения.

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