«Ситуация тяжелая»: мэр Харькова о разрушении энергетической инфраструктуры

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Евгения Романова
Евгения Романова 40 0

Мэр Харькова Терехов сообщил о разрушении энергетической инфраструктуры

«Ситуация тяжелая»: мэр Харькова о разрушении энергетической инфраструктуры

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Тема:
Спецоперация

В подконтрольном киевскому режиму городе накануне ввели почасовое отключение света.

В подконтрольном киевскому режиму Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в интервью украинскому изданию «Лига».

«Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита… Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая», — сказал он.

На прошлой неделе Терехов сообщил, что в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). При этом он затруднился сказать, как долго будут идти восстановительные работы, так как «разрушения очень серьезные».

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Терехов также отметил, что централизованное водоснабжение в городе практически отсутствует, а больницы, аптеки и магазины получают электропитание от генератора.

Российские войска нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине ночью 22 марта. В результате повреждены ряд предприятий по производству вооружения для ВСУ, уничтожена иностранная техника, поражены подразделения боевиков и наемников.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Харькове ввели почасовое отключение света. Причиной названа ненадежность систем передачи электроэнергии.

Тема:
Спецоперация
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