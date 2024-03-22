Россия нанесла 49 ударов «возмездия» по объектам критической инфраструктуры на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 92 0

Россия нанесла 49 ударов возмездия по критическим объектам на Украине

Россия нанесла 49 ударов «возмездия» по объектам критической инфраструктуры на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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Тема:
Спецоперация

Они были нанесены высокоточным оружием.

Вооруженные силы РФ в период с 16 по 22 марта нанесли 49 ударов по объектам критической инфраструктуры на Украине. Как сообщили в российском Минобороны, это стало ответом на атаки на наши территории.

Украинские нацисты ранее предприняли несколько попыток обстрелять или захватить населенные пункты на приграничных российских территориях. Речь идет, в том числе о Белгородской и Курской областях.

«Вооруженными Силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что наши военные использовали для ударов ракетные комплекты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Поразить удалось украинские центы принятия решений, аэродромы, ремонтные цеха, пункты размещения наемников, склады и другие военные, а также связанные с ними критические объекты инфраструктуры.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Харькове сообщили об ударах по объектам критической инфраструктуры.

Тема:
Спецоперация
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