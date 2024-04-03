Семь лет назад в метро Санкт-Петербурга произошел теракт
Семь лет прошло с теракта на станции «Технологический институт» в Петербурге
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Куравлев; 5-tv.ru
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Смертник унес с собой жизни 15 человек.
В Петербурге сегодня вспоминают жертв теракта в метро. Горожане несут цветы к мемориалу на станции «Технологический институт».
Семь лет назад между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Устройство в подземку в своем рюкзаке пронес террорист-смертник. В результате 15 человек погибли и более 100 пострадали.
Все виновные в трагедии были найдены. Они получили от 19 лет лишения свободы до пожизненного.
Ранее 5-tv.ru писал, куда ведут следы теракта в «Крокусе».
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