Семь лет назад в метро Санкт-Петербурга произошел теракт

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Семь лет прошло с теракта на станции «Технологический институт» в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Куравлев; 5-tv.ru

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Смертник унес с собой жизни 15 человек.

В Петербурге сегодня вспоминают жертв теракта в метро. Горожане несут цветы к мемориалу на станции «Технологический институт».

Семь лет назад между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Устройство в подземку в своем рюкзаке пронес террорист-смертник. В результате 15 человек погибли и более 100 пострадали.

Все виновные в трагедии были найдены. Они получили от 19 лет лишения свободы до пожизненного.

Ранее 5-tv.ru писал, куда ведут следы теракта в «Крокусе».

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