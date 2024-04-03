Спонсоры и заказчики: куда ведут следы теракта в «Крокусе»

Страшная трагедия унесла жизни 144 человек, шесть из них — дети.

Следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут к спецслужбам Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Нам пытаются навязать, что террористический акт был совершен не киевским режимом, а сторонниками радикальной исламской идеологии, возможно, членами афганского филиала ИГИЛ*. Однако намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления. Его следы ведут к украинским спецслужбам», — сказал Патрушев на ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств ШОС в Астане.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 551.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, десять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число погибших при теракте в «Крокусе» детей увеличилось до шести.

* — террористическая группировка, запрещенная в России