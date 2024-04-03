«Узурпация права на спорт»: Песков о признаниях главы МОК про Игры дружбы

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Песков счел узурпацией права на спорт препятствие МОК проведению Игр дружбы

«Узурпация права на спорт»: Песков о признаниях главы МОК про Игры дружбы

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Такие действия организации неприемлемы, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Планы Международного олимпийского комитета (МОК) препятствовать проведению Всемирных игр дружбы в России является узурпацией права на спорт. Такое заявление с беседе с журналистами сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не можем согласиться, конечно же, с отношением господина Баха к планам России проведения крупных спортивных мероприятий, это такая узурпация права на спорт, на дух спорта. Она неприемлема — неприемлема ни для кого», — сказал он.

Песков также добавил, что именно нежелание МОК отмежеваться от политики наносит олимпийскому движению главный ущерб.

Накануне, 2 апреля, пранкеры Лексус и Вован опубликовали новое видео, в котором пообщались с главой МОК Томасом Бахом. Тот в беседе с «африканским политиком» призвал отговорить Африку от участия во Всемирных играх дружбы в России. Он также признался, что в МОК следят за политическими высказываниями российских спортсменов, в том числе с помощью представителей Украины.

МИД России призвал расследовать слова Баха о сговоре с украинскими чиновниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пранкеры Вован и Лексус вывели главу МОК на чистую воду.

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