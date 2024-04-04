«Другое не просматривается»: Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокусе»

Путин: заказчики теракта в «Крокусе» хотели нанести ущерб единству России
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
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Трагедия унесла жизни 144 человек, шесть из них — дети.
Главной целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» было нанести ущерб единству России. Об этом на XII съезде Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) заявил президент страны Владимир Путин.
«У нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Их нет!» — подчеркнул Путин.
Глава государства отметил, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, ведь именно РФ является уникальным примером межконфессионального и межэтнического согласия и единства.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети, количество пострадавших выросло до 551. Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, десять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе».
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