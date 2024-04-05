Температурные качели: когда в Москву вернется июньская погода

Температура воздуха в Москве достигнет 20 градусов на следующей неделе
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Начало апреля порадовало москвичей небывалым для весеннего месяца теплом, хоть и ненадолго.
Температура воздуха в Москве может достигнуть плюс 20 градусов тепла уже на следующей неделе. Об этом сообщает портал «Метеовести».
По словам синоптиков, начало новой недели порадует москвичей высокими температурами.
«В понедельник уже (плюс. — Прим. ред.) 15 -20 градусов тепла, а во вторник (9 апреля. — Прим. ред.), несмотря на небольшие дожди, столбики термометров слегка превысят 20-градусную отметку», — отмечают метеорологи.
Также есть вероятность, что 10 апреля будет побит рекорд 2008 года, когда в этот же день столбики термометров достигли плюс 21,1 градуса.
Ранее 5-tv.ru писал, что в российские регионы пришла автомобильная весна. Синоптики обещают устойчивое потепление, а значит — водителям можно «переобуваться».
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