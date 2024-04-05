Спустя 15 лет: как изменились актеры из сериала «Маргоша»

В жизни каждого артиста, исполнившего роль в сериале, за эти годы произошли немалые перемены. Чем они сейчас занимаются?

Сериал «Маргоша» вышел на экраны в 2009 году. Он является адаптацией зарубежного оригинального сюжета про переселение душ между телами мужчины и женщины. В русскоязычной версии Игорь Ребров, главный редактор глянцевого мужского журнала, вел разгульный холостяцкий образ жизни. После одной из интрижек очередная брошенная им пассия решает ему отомстить: она отправилась в ведьме, чтобы та обратила его в женщину.

В новом обличии он попытался продолжить свою прежнюю жизнь, однако уже под новым именем и с совершенно неожиданными последствиями, которые герой познал в образе девушки.

Проект стал невероятно популярным на российском телевидении 15 лет назад. С тех пор актеры из «Маргоши» выросли как профессионалы и изменились как личности. Как они выглядят сейчас и чем занимаются — в материале 5-tv.ru.

Мария Берсенева (Марго)

Мария Берсенова. Фото: Кадр из сериала «Маргоша», 2009 г.; Кадр из сериала «Провинциальный детектив», 2022 г.

До участия в сериале российский зритель знал актрису лишь по эпизодическим ролям в не очень крупных проектах. Однако «Маргоша» принесла ей всеобщую известность, после чего Мария Берсенева стала чаще появляться на телеэкранах.

Поклонники заметили изменения во внешности артистки: подписчики недоумевали, зачем такая красивая женщина стремится что-то переделать. Сама актриса всегда на эти претензии отшучивалась, мол, она меняется, как и все.

Сейчас актриса служит в Московском государственном еврейском театре «Шалом». А в 2022 году она стала мамой во второй раз. Но имя третьего супруга Берсенева все еще скрывает от поклонников. Ранее она была замужем дважды.

Эдуард Трухменев (Гоша)

Эдуард Трухменев. Фото: Кадр из сериала «Маргоша», 2009 г.; Кадр из сериала «Тайна города М. Рассвет наступит незаметно», 2023 г.

Уроженец Белоруссии продолжил после выхода «Маргоши» покорять московские съемочные площадки. Сейчас Эдуард Трухменев чаще появляется в детективных историях, пусть и не очень популярных.

Личную жизнь актер предпочитает не выставлять напоказ. Известно лишь, что в одном из интервью несколько лет назад он утверждал, что еще не встретил ту женщину, с кем бы хотел разделить свою жизнь. В персональном блоге в социальных сетях Эдуард Трухменев иногда делится кадрами из путешествий.

Олег Масленников-Войтов (Андрей Калугин)

Олег Масленников-Войтов. Фото: Кадр из сериала «Маргоша», 2009 г.; Кадр из сериала «Абонемент на расследование. Ночной гость», 2023 г.

В жизни актера роль в «Маргоше» также стала значимой: после нее Олег Масленников-Войтов стал чаще появляться на телеэкранах. Более того, он не ограничился ролями в театре и кино. Актер попробовал себя как режиссер и в качестве телеведущего.

Олег Масленников-Войтов продолжает радовать поклонников работами на телеэкранах и по сей день. Он женат на продюсере Алине Бородиной и воспитывает ее сына от первого брака.

Владимир Стержаков (Борис Наумович)

Владимир Стержаков. Фото: Кадр из сериала «Маргоша», 2009 г.; Кадр из сериала «Чистосердечное призвание», 2020 г.

В 2018 году Бориса Стержакова, исполнившего роль директора издательства, удостоили звания Заслуженный артист Российской Федерации. После «Маргоши» актер продолжил сниматься в кино, несмотря на страшный диагноз, который ему поставили в 2016 году — у артиста диагностировали онкологию.

Стержаков справился с недугом, все время лечения его поддерживали семья: жена Алла и два сына. Актер также преподает студентам в одном из столичных институтов актерское мастерство.

Анатолий Кот (Антон Зимовский)

Анатолий Кот. Фото: Кадр из сериала «Маргоша», 2009 г.; Кадр из сериала «Умнее, чем я», 2023 г.

Актер пришел на съемочную площадку уже состоявшимся актером, сыгравшего несколько ключевых работ в своей карьере. Однако подрастающее поколение узнало его по роли Антона Зимовского — друга детства Игоря Реброва.

При этом можно без преувеличения сказать, что именно «Маргоша» стала в его жизни судьбоносной, ведь во время съемок сериала он познакомился со своей третьей женой — Яниной Колесниченко. Она в проекте исполнила роль жены Бориса Наумовича (Каролина Викторовна).

Сейчас актер продолжает сниматься в кино и сериалах, осваивая все более серьезные образы. Вместе с женой они воспитывают дочь Арину, которая родилась у них в 2011 году.

Анна Михайловская (Наташа Егорова)

Анна Михайловская. Фото: Кадр из сериала «Маргоша», 2009 г.; Кадр из сериала «Игра в убийство», 2022 г.

Анне Михайловской было всего 20 лет, когда она присоединилась к актерскому составу сериала. Юная актриса запомнилась зрителю по роли избалованной капризной девушки, плетущей в коллективе редакции интриги.

Сама в личном блоге она откровенничала с подписчиками, что любит иногда ностальгировать по времени, когда она работала на одной съемочной площадке с коллегами по проекту. Сейчас Анна Михайловская активно появляется на общественных мероприятиях, продолжает играть в театре и кино.

Кроме того, актриса несколько лет назад стала мамой — она родила в браке с Тимофеем Каратаевым сына Мирослава. Однако их союз распался в 2018 году.

Елена Перова (Анна Сомова)

Елена Перова. Фото: Кадр из сериала «Маргоша», 2009 г.; www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

На момент выхода сериала на телеэкраны Елена Перова российскому зрителю была больше известна как музыкант. Роль близкого и надежного друга Игоря Реброва ей далась хорошо.

После съемок в сериале артистка занялась журналистской деятельностью: она была телеведущей и даже занимала должность главного редактора дирекции музыкальных и развлекательных программ на одном из федеральных телеканалов в 2013–2014 годах.

Однако Елена Перова также известна из-за громких прецедентов со своим участием. Говорили, что у знаменитости были проблемы с алкоголем. Кроме того, она стала участницей нескольких ДТП в Москве, что вызвало много обсуждений среди пользователей Сети.

Александр Тютин (Семен Ребров)

Александр Тютин. Фото: Кадр из сериала «Маргоша», 2009 г.; Кадр из сериала «Спасская», 2020 г.

Актер сыграл отца главного героя Игоря Реброва. В 2015 году Александр Тютин стал лауреатом премии ФСБ за достойное воплощение на экране образов военных и офицеров разведки и органов ведомства.

Вместе с тем актеру часто доставались роли злодеев и преступников. Сейчас на счету артиста более 150 работ в кино и на телевидении.

Мария Бортник (Галина Любимова)

Мария Бортник. Фото: Кадр из сериала «Маргоша», 2009 г.; Кадр из сериала «Некрасивая подружка. Любовный квадрат», 2020 г.

Мария Бортник воплотила на экране роль редактора отдела моды журнала. Известно, что она служит в труппе одного из московских театров. Кроме того, она также продолжает сниматься в сериалах. Актриса находится в счастливом браке. Супруг не связан с миром актерства, но всегда поддерживает Марию. У них есть сын Михаил, которого они воспитывают вместе. Пара любит проводить время вместе и путешествовать.

Актеры сериала стараются поддерживать хорошие отношения и друг с другом. В 2020 году они собрались для совместной фотографии, после этого поделились ей с поклонниками в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Маргоша» Берсенева во второй раз станет мамой.