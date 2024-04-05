Врач назвал повышающий потенцию у мужчин сок

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 32 0

Врач Кутушов: березовый сок благоприятно влияет на потенцию у мужчин

Врач назвал повышающий потенцию у мужчин сок

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

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Какой природный продукт может разогнать либидо у представителей сильного пола?

Березовый сок является одним из самых природных и полезных напитков, так как в нем содержится множество витаминов, минералов и других питательных веществ. Он также способен повысить потенцию у мужчин. Об этом рассказал кандидат медицинских наук и врач-токсиколог Михаил Кутушов.

«Березовый сок благотворно влияет на мужское здоровье. Регулярное употребление этого напитка нормализует выработку тестостерона, повышает либидо и прекрасно улучшает активность семенников», — заявил Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1».

Специалист посоветовал употреблять березовый сок по одной столовой ложке за полчаса до приема пищи. По мнению врача, березовый этот напиток также имеет мочегонные и детоксикационные свойства, способствует выводу токсинов и избыточных солей из организма, улучшает работу пищеварения и кишечника. Кроме того, он очищает печень, поддерживая ее работу, и помогает преодолеть желтуху.

Ранее 5-tv.ru писал, какие продукты опасны для мужского здоровья.

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Врач назвал повышающий потенцию у мужчин сок

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