«Найдутся злые языки»: братья Торсуевы высказались о продолжении «Приключений Электроника»

Знаменитые исполнители роли Сыроежкина закончили съемки новой картины.

К выходу на экраны готовится новый фильм «Приключения Электроника», его создателями выступили браться Торсуевы, Юрий и Владимир, сыгравшие Сережу Сыроежкина в картине 1979 года. По словам авторов проекта, они понимают, что образы из прошлого могут помешать репутации их ленты, а могут и помочь. Поэтому оба философски подходят к вопросу критики, оба к ней готовы.

Много лет звездные браться оставались в тени былых заслуг, но теперь готовы выйти на красную ковровую дорожу и представить свое творение. Совсем недавно зритель посмотрел «Брат 3», но даже поняв, что это картина «по мотивам», она снискала не самую чистую славу. Повторение истории Торсуевы предполагают, но не боятся. Долгие годы поклонники ждали новых «Приключений Электроника», на популярном Владимир Торсуев сделал заявление.

«Мы закончили снимать. Нашелся мудрый человек, который придумал, как объяснить, куда делся Электроник. У нас будет сюрреализм — картина про сегодняшнюю жизнь, но с элементами фантастики. Рабочее название изначально было «И на Марсе будут яблони цвести», но режиссер Юрий Пасичник все-таки остановился на «Возвращение Электроника», — поделился актер.

Подробностей о фильме Торсуев не раскрыл. Неизвестна публике даже точная дата выхода в прокат. Торсуев защищает свою работу, несмотря на то, что произошло недавно с «Братом 3», в котором тоже сыграл. Он также ожидает, что о «Возвращении Электроника будут говорить в социальных сетях, негатива избежать трудно.

«Найдутся злые языки, как с „Братом 3“, которые скажут: „Как вы посмели“? Но мы хотели рассказать реальную историю про Электроника и Сыроежкина и объяснить, что с ними стало. И показать, почему мы в таком отвратительном виде, как мы шутим», — добавил актер.

Владимир подчеркнул, что не оспаривает ценность культовых работ Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», но видит в них недостатки. По его мнению, Данила Багров, главный персонаж, был банальным «мокрушником и подонком, который убивает направо и налево за деньги». И почему-то именно он стал национальным героем. Торсуев удивился, когда «Брат 3», рассказывающий историю о любви, не получил прокатного удостоверения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Торсуев едва не попал в плен на Украине.